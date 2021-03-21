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محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27803 إجمالي إصابات كورونا في تايلاند

الأحد 21/مارس/2021 - 08:34 ص
كورونا
كورونا
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سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، 90 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في تايلاند إلى 27 ألفا و803 حالات.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 90 وفاة.

وتضمنت الحالات الجديدة تسع حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي بينما تعافى 26 ألفا و512 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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