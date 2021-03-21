مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من قضايا الشأنين المحلي والعربي.فمن جانبه، أعرب الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام عن حزنه لما يحدث في لبنان، بعد أن كان العالم العربي في يوم من الأيام يفتخر أن فيه وطنا يسمى لبنان.. حيث كان الأجمل والأرقى والأغنى وفي كل بلاد الدنيا تجد جالية لبنانية تتصدر المشهد.وأشار الكاتب إلى أنه جاء وقت كانت فيه بيروت خزانة الأموال العربية.. وكانت بيروت تجمع كل السياح العرب وكانت جبال لبنان أجمل من جبال سويسرا وكانت زحلة وشتورة وبحمدون ملتقى الشعوب العربية صيفا وشتاء.. وكانت الليرة اللبنانية تنافس الدولار بقوة، متسائلا عن سبب تدهور حال لبنان الجميل لهذه النهاية المؤسفة.وقال "من كان يصدق أن يصل سعر الدولار إلى ١٥ ألف ليرة وأن يقف آلاف أمام المخابز.. وأن يبقى لبنان بلا حكومة أو إدارة أو مسئولين.. من يا ترى يتحمل مسئولية ما وصل إليه لبنان من الخراب والدمار.. هل هى عصابة نهبت ثروات الشعب ثم جلست تبكي على أطلال وطن.. هل هى الحرب الأهلية التي دمرت البشر قبل الحجر.. هل هى مؤامرة على الوطن الجميل كانت أكبر من قدرته على الاحتمال هل هى الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد التي وصلت إلى حمل السلاح.ورأى أن لبنان أحوج ما يكون الآن إلى العقلاء من أبنائه.. ولكن أين هذه الكوكبة التي اختفت في ظروف غامضة ولا أحد يعلم عنهم شيئا؟ وكيف ضحى الشعب اللبناني بقطعة من الجنة كانت تسمى جنة العرب لا يوجد في الدنيا وطن يشبه لبنان.. لأنها قطعة فريدة صاغها الخالق سبحانه وتعالى لتكون جنته في الأرض حرام ما يحدث فى لبنان.فيما تناول الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحديث عن قواتنا المسلحة الباسلة.. قلعة الشرف.. وبيت الوطنية وعرين الأبطال.. ومصنع الرجال.. مشيرا إلى أنها هى كلمة السر في "بقاء وخلود هذا الوطن.. فبطولتها وانتصاراتها جعلت مصر مقبرة الغزاة والطامعين".وقال الكاتب إنه من الطبيعي والمتوقع أن تنطلق سهام الحقد والغل والكراهية من قوى الشر والتآمر والكذب والتشويه لاستهداف مصر وجيشها الوطني العظيم، لكن لن يفلح المتآمرون والكارهون لمصر، طاملا أن لديها جيش أجناد الأرض.وأكد الكاتب أن التاريخ سوف يسجل بحروف من نور بطـولات وتضحيات الجيش المصري في سيناء والحفاظ عليها.. وحماية أهلها مـن بربرية ووحشية أعـــداء الحياة والإنسانية.. ومؤامرة قوى الشر.وقال إن المتابع لمسيرة مصر مــن 2011 وحتى 2021.. يلحظ أن الجيش المصري العظيم هو بطل ملحمة الحفاظ على الوطن بالتفاف المصريين وتنفيذ إرادتهم والدفاع عن حقهم في الحياة والكرامة.فقد قدم الجيش المصري النمـوذج والمـثـل في بطولات وتضحيات الجيوش الوطنية وكيفية تأمين الدولة والحفاظ عليها مـن السقوط.. داعيا إلى النظر إلى بعض الدول المحيطة التي سقطت فيها الـدولـة الوطنية لتكتشف عظمة ومعدن الجيش المصري.. الذي دافـع وضحى من أجــل قضية عادلة وشرعية ودفاع عـن النفس ضد المؤامرات والمخططات والفوضى والتخريب والتدمير وإسقاط الوطن.وأكد أن أعظم ما يميز الجيش المصري العظيم أنـه دافع وضحى عــن قضية عادلة وهى حق مـصـر في السيادة والكرامة والأمـن والاستقرار.. وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجيش المصري.. جيش شريف وشرفه نابع من عقيدته.. جيش رشـيـد يحمي ولا يـهـدد ولا يعتدي بـل في كل الأحوال يدافع عن أمن مصر القومي وحقوقها وثرواتها.. ويجسد سياسة مصر فـي كونها لا تتدخل في شئون الآخرين.. وتحـرص على العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.وأعرب الكاتب عن الفخر والاعتزاز والثقة بجيش مصر.. كونه صمام الأمان.. ومصدر الثقة والاطمئنان.. وحامي الأرض والعرض والكرامة المصرية.. فالكثير يحسدوننا على عظمة وقوة وقدرة وصلابة وشرف جيشنا الـعـظـيـم.. الذى يدهس الخونة والعمال والمرتزقة والطامعين والمستعمرين.. ومن حق مصر أن تفخر بجيشها.بينما تساءلت الكاتبة داليا شمس في مقال لها بصحيفة الشروق: ماذا لو أضربت النساء؟ لو قررن الهرب أو الانسحاب المفاجئ من المجال العام؟ مشيرة إلى أن هذه الفكرة ظلت تراودها مع تواتر الأنباء السيئة ودعوات بعض الجمعيات النسوية بإعلان الخميس الماضي يوم حداد، حزنا واعتراضا على قتل داليا «شهيدة السلام» لمجرد أن رجلا زارها في المنزل وهى بمفردها، وبسبب اعتبار بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية أن المرأة لا تتمتع بأهلية كاملة ولا تصلح لأن تكون ولية على نفسها وعلى أبنائها.تذكرت أن ذلك حدث بالفعل في المكسيك قبل عام، حين اتشحت المكسيكيات بالسواد في التاسع من مارس ولم يظهرن في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي للإعراب عن استيائهن من انتشار جرائم العنف والقتل ضدهن دون رادع. هل يجب أن نذهب للعيش في «بلاد صديقة للمرأة» مثل دول الشمال: آيسلندا والسويد وفنلندا والنرويج، كى لا تلام سيدة على أنها نشرت فيديو لأحد الرجال وهو يتحرش بطفلة وندخل فى مهاترات حول الفرق بين الستر والتستر؟ولفتت إلى الأيام الأخيرة زاد فيها وقع التناقض بين وصول المرأة في مصر لأعلى المناصب، فصار لدينا العديد من الوزيرات والنائبات والقاضيات والمحافظات، لكن في الوقت ذاته كانت الأنباء الغريبة تقع علينا كالصاعقة وتجعلنا نشعر أن الفارق كبير بين المجالين العام والخاص، بين ما يسمح لها من حريات وحقوق شخصية وما تصل له في العمل مثلا وفي مؤتمرات «التمكين».وقالت إن هذا التضاد هو بالطبع من تجليات أزمة مجتمع، لم يحل مشاكله، ويشعر بغصة من فشله السياسي والاقتصادي المتكرر، ولا يجد وسيلة في التعبير عن هذا الفشل إلا بتوجيه جل حنقه نحو الحلقة الأضعف.وذكرت الكاتبة وجود علاقة نسبة وتناسب بين درجة رقي المجتمع وحداثة الدولة وحقوق المرأة. إلا أن الناس انشغلت بالجسد وكأنه حلبة الصراع التي سيعلن من خلالها عن المنتصر، ما الذى يجب أن تكشف عنه أو تخفيه؟ الوجه، الشعر،.. وفي كل مرة كانت تقوم ثورة تتدافع الأسئلة والنقاشات. تلعب المرأة دورا هاما في خضم الأحداث السياسية وتبرز كإحدى مكونات الأُمة، وبالتالي تنتظر أن يترجم ذلك إلى حقوق ومكتسبات. وبعد أن ينفض المولد تبدأ العركة.وأشارت الكاتبة إلى أنه وخلال ثورة 1919، دعت هدى شعراوى إلى خروج النساء والمشاركة في المظاهرات بعد القبض على سعد زغلول ورفاقه، واستمرت مساعى تحرير المرأة ودارت الصراعات خلال العشرينيات والثلاثينيات بين أنصار السفور والاختلاط من ناحية والمحافظين من ناحية أخرى، الذين أرادوا الإبقاء على الوضع القديم تحت شعار «الحفاظ على قيم الأسرة المصرية». ومع احتدام النقاشات والمعارك تأتي بالضرورة بعض المكتسبات وتحدث حلحلة للأوضاع القائمة، حتى لو بخلع الضرس كما نقول.ورأت أن هناك تناقضا بين ما وصلت إليه المرأة من مناصب في المجال العام، ورغبة في جعلها دائما تحت السيطرة في المجال الخاص، وكأنها لن تصل أبدا إلى سن الرشد، رغم كل المحاولات والمعارك.من جانبه.. قال الكاتب محمد بركات في عموده بدون تردد بصحيفة الأخبار تحت عنوان "العالم والوباء" إن العالم كله مازال مشغولا بالوباء بوصفه الخطر الأكثر حدة والأشمل تـأثـيـرا فـي تـهـديـده للبشر جميعا، على اختلاف وتعدد ألسنتهم وألوانهم وجنسياتهم في كل الدول والشعوب، دونما تفرقة ما بين دول قوية وأخرى ضعيفة أو شعوب غنية وأخرى فقيرة،...، الكل في الهم واحد والجميع ينتابه القلق، مخافة التحول إلى مجرد رقم في قوائم المصابين، أو القفز من تلك القوائم إلى خارج الحياة ذاتها.وأشار الكاتب إلى أنه وفي ظل ذلك القلق العام، أصبح الشاغل للبشر جميعا، فى كل الدول والشعوب بطول العالم وعرضه، أمرين رئيسيين، على درجة واحدة تقريبا من الأهمية وإثارة القلق. أولهما.. التطورات الخاصة بفيروس "كورونا المستجد"، وثانيهما.. السباق الذي جرى بين العلماء للسيطرة على الوباء، عن طريق اللقاحات الواقية من الإصابة به،..، وأيضا محاولة الوصول إلى دواء ناجع يشفى من المرض ذاته.وأضاف أن العلماء نجحوا في الوصول إلى اللقاح، ومازالوا يحاولون الوصول إلى الدواء، الذي سيكون خطوة كبيرة على طريق السيطرة التامة على المرض والقضاء على الوباء بإذن الله.ولفت الكاتب إلى أنه وفور التوصل للقاحات الواقية، بدأ السباق بين الدول القوية والغنية للحصول عليها، وتوفيرها لمواطنيها أولا،..،وهو ما يمكن أن يحدث خللا في منظومة القيم الإنسانية، التي يجب أن تحكم وتنظم العلاقات والتعاملات بين الدول والشعوب، على أساس من المساواة والعدالة والحق فى الحياة للجميع، وليس على أساس القوة أو الغنى.وقال الكاتب إنه وفي ذات الوقت الذي يجرى فيه هذا السباق المحموم للحصول على اللقاح ً أولا.. ثم اكتشاف وجود عدد ليس بالقليل من السلالات المتحورة من الڤيروس، فى إنجلترا وفرنسا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وغيرها من دول العالم،..، وهو ما أدى إلى ظهور مخاوف جديدة حول مدى صلاحية اللقاحات الموجودة للوقاية من هذه السلالات المتحورة.وهكذا مازال العالم يعيش القلق والترقب فى ظل الوباء.فيما أكدت الدكتورة دينا عبدالكريم في مقال لها بصحيفة المصري اليوم، أن عيد المرأة المصرية الذي نشهده في السادس عشر من مارس من كل عام هو تكريم في حد ذاته لليوم الذي ضربت فيه المرأة المصرية نموذجا للتضحية والمشاركة عندما سقطت أول شهيدة مصرية في الدفاع عن الوطن فتحول هذا اليوم إلى رمز للاحتفاء بالمرأة المصرية بكل انجازاتها وإسهاماتها المخلصة.ورأت الكاتبة أن الملهم في قصص المرأة المصرية هو التنوع، مشيرة إلى أن لكل امرأة قصة متفردة ومنذ بدأت قصصهن في الوصول إلينا ونحن لا نتوقف عن الإعجاب بها بدءا من مريت نيت مرورا بحستشبسوت ونفرتيتى ثم ملك حفنى وهدى شعراوى وصفية زغلول وكثيرات غيرهن كل إمرأة هى رمز لشئ جميل وعظيم ونضال لأجل قيمة أجمل ممتد حتى الان.وقالت الكاتبة، عيد الأم أيضا والذي يأتي في 21 مارس ليكلل أعياد الشهر، وهو عيد ثقافي بامتياز يحتفل به العالم في توقيتات مختلفة لهدف واحد تنبيه من تناسي وتذكرة من يغفل أن المرأة هى ثقافة المجتمع كله.وشددت الكاتبة على أن المرأة المصرية هى البطل الشخصي في حياة كل أبن، لكن المجتمع من حين لاخر يحتاج لأن يدرك تلك البطولة المختبئة أحيانا خلف جلابية فلاحي أو خلف فستان أنيق وكعب عال، مؤكدة أن كلتيهما بطلة.