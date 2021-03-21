1171 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان ألفا و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 231 ألفا و698 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 678 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 211 ألفا و127 حالة.وأضافت أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 20 ألفًا و237 شخصًا، منهم 5813 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم كذلك 250 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن أكثر من 78 ألف شخص في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا تلقوا التطعيمات، وأعلنت أن البلاد سوف تتلقى بحلول نهاية مارس الجاري حوالي 180 ألف جرعة تطعيم إضافي.