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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

الأحد 21/مارس/2021 - 08:28 ص
التحالف العربي يقصف
التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية للحوثيين
وكالات
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قال سكان في صنعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل جماعة الحوثي في اليمن قصف أهدافا عسكرية للجماعة المتحالفة مع إيران في العاصمة صنعاء في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن شن هجمات بطائرات مسيرة على مصفاة نفط في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة أدت إلى اندلاع حريق تمت السيطرة عليه.

وقال التحالف يوم السبت إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية.

وقال سكان في صنعاء لرويترز إن طائرات التحالف الحربية قصفت مناطق بها معسكرات لقوات الحوثيين في جنوب صنعاء وموقعا للتصنيع العسكري في شمال المدينة.

وذكرت أيضا قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي شن قوات التحالف هجمات جوية على العاصمة بما في ذلك مطار صنعاء.

وغالبا ما يرد التحال، الذي تدخل في اليمن في مارس 2015، على الهجمات عبر الحدود على السعودية بشن هجمات جوية في اليمن.

وأطاح الحوثيون بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في صنعاء أواخر 2014 ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن.

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