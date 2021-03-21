«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، في الواحدة من ظهر غد الإثنين، ندوة بعنوان "دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي وبناء الإنسان المصري"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس.يدير الندوة الدكتور حسن عماد مكاوي، عضو لجنة الإعلام، ويشارك فيها كل من عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء وممثلي الهيئة الوطنية للصحافة، يليها في الرابعة عصرا، ندوة ثانية بعنوان "البلوك تشين والملكية الأدبية والفنية"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.يحاضر في الندوة الدكتور أحمد فرج صديق، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، ويديرها الدكتور حسام لطفي، مقرر اللجنة.تقام الندوتين بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما يتم بث الندوتين، عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.