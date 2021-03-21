ما أنجزته المنطقة الجنوبية بالقاهرة في مسار العائلة المقدسة

تواصل أجهزة الدولة المصرية رفع كفاءة مسار رحلة العائلة المقدسة والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت المسافة التي تم قطعها خلال الرحلة ٢٠٠٠ كيلو بدءا من رفح المصرية وحتى أسيوط.وجاءت الأعمال بالنسبة لمحافظة القاهرة، بدءا من شجرة مريم بحي المطرية في شرق القاهرة، مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان ومنطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره والمرور بكنيسة أبي سرجة.وأعلنت المنطقة الجنوبية الانتهاء من رفع كفاءة منطقة شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر مرورا بكورنيش النيل متجهة إلى كنيسة المعادي، وتم التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة.وتم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية، وتشجير محيط المسجد.كما انتهت أجهزة المحافظة من تركيب الحمامات سابقة التجهيز، وتم وضعها ملاصقة لحائط مترو الأنفاق بناء على التوصيات الأمنية، وتم تنفيذها والانتهاء منها بجانب وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة تصميم راقى وتم تنفيذها بالكامل.ولفتت المنطقة الجنوبية إلى أنه تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان، وأيضا تم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار.وواصلت المنطقة الجنوبية من أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان إلى جانب تكثيف الحملات اليومية والدورية للنظافة ورفع كافة الإشغالات أو مخلفات بشكل فورى بنطاق المسار والحي بالكامل، وتقوم محافظة القاهرة بتزويد المزروعات والورود وأحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق.كما تقوم أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بوضع لوحات مضيئة إرشادية تعريفية تم تركيبها داخل مجمع الأديان، وتوضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر توضع بجانبه.