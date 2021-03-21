رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ما أنجزته المنطقة الجنوبية بالقاهرة في مسار العائلة المقدسة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:27 ص
المنطقة الجنوبية
المنطقة الجنوبية بالقاهرة
مصطفى عبدالله
طباعة
تواصل أجهزة الدولة المصرية رفع كفاءة مسار رحلة العائلة المقدسة والتي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت المسافة التي تم قطعها خلال الرحلة ٢٠٠٠ كيلو بدءا من رفح المصرية وحتى أسيوط.

وجاءت الأعمال بالنسبة لمحافظة القاهرة، بدءا من شجرة مريم بحي المطرية في شرق القاهرة، مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان ومنطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره والمرور بكنيسة أبي سرجة.

وأعلنت المنطقة الجنوبية الانتهاء من رفع كفاءة منطقة شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر مرورا بكورنيش النيل متجهة إلى كنيسة المعادي، وتم التطوير بالاشتراك مع وزارة السياحة.

وتم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية، وتشجير محيط المسجد.

كما انتهت أجهزة المحافظة من تركيب الحمامات سابقة التجهيز، وتم وضعها ملاصقة لحائط مترو الأنفاق بناء على التوصيات الأمنية، وتم تنفيذها والانتهاء منها بجانب وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة تصميم راقى وتم تنفيذها بالكامل.

ولفتت المنطقة الجنوبية إلى أنه تم الانتهاء من وضع اللوحات الإرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان، وأيضا تم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار.

وواصلت المنطقة الجنوبية من أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان إلى جانب تكثيف الحملات اليومية والدورية للنظافة ورفع كافة الإشغالات أو مخلفات بشكل فورى بنطاق المسار والحي بالكامل، وتقوم محافظة القاهرة بتزويد المزروعات والورود وأحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق.

كما تقوم أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بوضع لوحات مضيئة إرشادية تعريفية تم تركيبها داخل مجمع الأديان، وتوضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر توضع بجانبه.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة

34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي