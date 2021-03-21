تراجع صافي أرباح «أرامكو» السعودية بنسبة 44.4% في 2020

أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، تراجع صافي أرباح 2020 بنسبة 44.4%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المبيعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل ضغوط على الطلب من جراء الجائحة.وانخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.توقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.