رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع صافي أرباح «أرامكو» السعودية بنسبة 44.4% في 2020

الأحد 21/مارس/2021 - 08:27 ص
أرامكو
أرامكو
وكالات
طباعة
أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، تراجع صافي أرباح 2020 بنسبة 44.4%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المبيعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل ضغوط على الطلب من جراء الجائحة.

وانخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

توقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.

موضوعات متعلقة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

انتهاء حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية وثلاث مقاطعات مجاورة

الأمطار الغزيرة تسبب أعنف فيضانات في أستراليا منذ 50 عاما

دراسة طبية: القليل من التوتر فى يومك قد يفيد عقلك!!

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي

حسن شرارة وفرقته بـ«قبة الغوري» احتفالا بعيد الأم

«قصة الثانوية العامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة