كورونا حول العالم: 123 مليونا و437 ألف إصابة

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 123 مليونا و437 ألفا و233 إصابة.كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و722 ألفا و111 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 99 مليونا و421 ألفا و615 حالة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.