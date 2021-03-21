ضبط طن ياميش رمضان مجهول المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، والسلع منتهية الصلاحية، بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط ٣٤٠٠ عبوة مبيدات زراعية حشرية وفطرية ومغذيات زراعية مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة.كما تم ضبط طن ياميش مجهول المصدر بأحد المخازن غير المرخصة قبل ترويجها بالأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم، و٤٠ جركن دهانات زنة العبوة ٥ كيلو غير مدون عليها بيانات تجارية بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة