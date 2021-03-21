حسن شرارة وفرقته بـ«قبة الغوري» احتفالا بعيد الأم

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بمقره الكائن بشارع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة والنصف من مساء اليوم٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.وتقام الاحتفالية تحت عنوان "ست الحبايب"، ويحييها الفنان الكبير الدكتور حسن شرارة، بمصاحبة فرقته سداسي شرارة في برنامج متميز، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من وباء فيروس كورونا.ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته برنامجا متميزا، يتضمن مجموعة من المعزوفات لأشهر الأغنيات عن الأم، بالإضافة إلي مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية.كما يتضمن الحفل باقة متنوعة ومختارة من الفقرات الموسيقية التي قدمتها الفرقة عبر مشوارها ومنها: "ست الحبايب٬ أمي الحبيبة، بحبك يا أمي، ليالي القاهرة، توحة، مناجاة صولو للعازف الدكتور أحمد شرارة، رقصة إسكندراني، لونجا رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة، لأجل النبي، أهلا شهر الصوم".يشار إلي أن حسن شرارة ولد في القاهرة عام 1949، بدأ دراسة الفيولينة في التاسعة من عمره تحت إشراف والده الفنان عطية شرارة، التحق بالمعهد العالي للكونسرفتوار عام 1959 ودرس علي يد العديد من الخبراء، منهم اليوغسلافي تبشارش، والجورجي "إيراكلى"، وعازف الفيولينة المصري محمد حجاج.تخرج من معهد الكونسرفتوار عام 1971 وكان أول دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، تم إيفاده في بعثة إلى الإتحاد السوفيتي لاستكمال دراسته العليا في معهد كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، في عام 1974 حصل على الدكتوراه من كونسرفتوار تشاكوفسكى بتقدير امتياز بعد عودته للقاهرة شغل عدة مناصب بالكونسرفتوار حتى وصل إلى رئيس قسم الوتريات ثم عميد المعهد خلال الفترة من 1991 إلى 1997، وكان أول عميد للمعهد من خريجيه.