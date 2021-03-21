«قصة الثانوية العامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

يحل الشاعر عصام بدر٬ في السادسة من مساء اليوم٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «بدر» مجموعة من قصائدها الشعرية: «الصمت المبارح ــ وهيا نؤجل عشقنا».وعصام بدر٬ عضو اتحاد كتاب مصر٬ شارك في العديد من المهرجانات الشعرية والأدبية٬ كما صدر له عدد من الدواوين الشعرية من بينها: «عزف علي وتر مؤرق٬ من أجل عينيها٬ لا يموت سواي٬ الرقصة الأولي٬ وشدي القيد واختبري».في سياق متصل، يبث المجلس في الثامنة والنصف٬ لقاء جديد ضمن فعاليات برنامج «اقرا معانا»٬ مع الكاتبة إيمان رسلان٬ حيث تقدم قراءة في كتابها «مستوطنات تعليمية.. قصة الثانوية العامة».وكان الكتاب قد صدر عن مؤسسة دار الهلال العام الماضي، ويتناول الكتاب ويرصد رحلة شهادة الثانوية العامة منذ 200 عام مضت، وهو ذات تاريخ اعتمادها في فرنسا، كما يوثق الكتاب بالأرقام والوثائق والتحليل ماتعرضت له شهادة الثانوية العامة من تغيير وتبديل إلي حد الانتهاك.كما يرصد ما اسمته الكاتبه غزوات «الشهادات الأجنبية» واستخدامها سياسيًا خاصة دورها في وصول الإخوان المسلمون لكرسي الحكم.ووصفت الكاتبة كل أنواع التعليم في مصر بالفسيفساء التعليمية من حكومي وخاص ودولي وديني وشهادات دولية، لتحتل شهادة الثانوية العامة لب الصراع في المنظومة التعليمية وحل أزمتها.