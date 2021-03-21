مسيرات فى مدن أمريكية لإدانة الهجمات التى استهدفت ذوى الأصول الأٍسيوية

انطلقت في عدة مدن أمريكية في سان فرانسيسكو وبيتسبيرج ومناطق أخرى اليوم الأحد، مسيرات احتجاجية لإدانة الهجمات التي استهدفت بعض الأمريكيين من ذوي الأصول الآسيوية، في عمليات إطلاق نار في مدينة أطلانطا، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.وعبر المشاركون من الرجال والنساء والأطفال عن رفضهم لجرائم الكراهية التي شهدت طفرة في الآونة الأخيرة ضد الأمريكيين الآسيويين، والتي بلغت ذروتها يوم الثلاثاء الماضي، عندما استهدف أحد المسلحين بعض مراكز التدليك في مدينة أطلانطا بولاية جورجيا ومن بين القتلى ست نساء ينحدرن من أصول آسيوية.وقالت الممثلة الأمريكية «ساندرا أو»- خلال مشاركتها بمسيرة في بيتسبرج: إنها تشعر بالفخر كونها من أصول آسيوية، وبالنسبة للعديد من المنحدرين من أصول آسيوية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتمكنون فيها من التعبير عن خوفهم وغضبهم، وأشعر بالامتنان الشديد لكل من يستعد للإنصات لمشكلاتهم، وفقا لما نقلته وسائل اعلام أمريكية.وقال جوليان إن جي، مسؤول الشرطة في سان فرانسيسكو، إنه ستتم زيادة قوات الشرطة في المناطق التي يسكنها أمريكيون من أصول آسيوية للمساعدة في تهدئة مخاوفهم.