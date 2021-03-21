إجمالى إصابات كورونا حول العالم يتخطى 122 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 122 مليونا و767 ألفا و150 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و709 آلاف و423 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حول العالم يبلغ حاليا 69 مليونا و499 ألفا و974 حالة.