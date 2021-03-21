كوريا الجنوبية تسجل 456 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 ألفا و665 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1696 حالة.ويبلغ عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي 104 أشخاص.