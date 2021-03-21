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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمهورية جوليا ليتلو تفوز بمقعد بالكونجرس فى انتخابات خاصة

الأحد 21/مارس/2021 - 07:07 ص
جوليا ليتلو
جوليا ليتلو
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فازت الجمهورية جوليا ليتلو في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي في الدائرة الخامسة بولاية لويزيانا، لتحل محل زوجها لوك ليتلو، الذي توفي تأثرا بمضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي.


وحسب نتائج الانتخابات، حصلت ليتلو على 5ر64 % من أصوات الناخبين.

وذكرت في بيان، أن مأساتها بفقد زوجها تحولت إلى مهمة بحمل الشعلة وخدمة المواطنين في دائرتها من خلال وجودها بالكونجرس.

وقد امتدح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب - في بيان - ليتلو، مشيرا إلى أنها ستكون صوتا مهما بشأن قضايا مثل الحدود والقوات العسكرية.

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