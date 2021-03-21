الهند تسجل 43 ألفا و846 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 43 ألفا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و599 ألفا و130 شخصا.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 197 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 159 ألفا و755 شخصا.وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس يبغ حاليا 11 مليونا و130 ألفا و288 شخصا.