باكستان: 3677 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 3677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفا و802 حالة.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 581 ألفا و852 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 31 ألفا و107 حالات نشطة.