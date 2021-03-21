«أس»: لوف بدأ يتعلم الإسبانية تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة (أس) الإسبانية أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف بدأ يتعلم اللغة الإسبانية، وهو ما يزيد التكهنات حول انتقاله إلى الدوري الإسباني الموسم القادم.وأفادت الصحيفة بأن كأس الأمم الأوروبية ستكون المحطة الأخيرة للوف في قيادة منتخب ألمانيا بعد 15 عامًا في قيادة المانشفت.وأشارت إلى أن الدوري الإسباني قد يكون المحطة القادمة للوف، وبخاصة في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، حيث صرح أكثر من مرة أنه يرغب في تدريب العملاق الإسباني يوما ما.وأقر لوف بأنه يتعلم اللغة الإسبانية حاليًا، ورشح المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ هانز فليك، باعتباره المرشح المثالي لقيادة المنتخب الألماني.