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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب كورونا.. هالاند قد يغيب عن مباراة النرويج أمام جبل طارق

الأحد 21/مارس/2021 - 07:01 ص
إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند
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أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية بأن نجم منتخب النرويج إيرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، قد يغيب عن منتخب بلاده أمام جبل طارق في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم الأربعاء المقبل، بسبب قيود السفر التي تفرضها ألمانيا بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب "ماركا"، الصحيفة الأوسع انتشارًا في إسبانيا، يتردد نادي بوروسيا دورتموند في السماح لنجمه وهدافه الأول حاليًا بالسفر لأداء مباراة جبل طارق، وهي منطقة بريطانية في جنوب أسبانيا، حيث تطلب ألمانيا من المسافرين إلى بريطانيا، الحجر الصحي عند العودة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب النرويجي، ومن بينهم هالاند، في ماربيا بإسبانيا اليوم في معسكر تدريبي استعدادًا لمباريات التصفيات ضد جبل طارق يوم الأربعاء، وتركيا يوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن دورتموند لا يرغب في سفر هالاند عبر الحدود البريطانية إلى جبل طارق من أجل تلك المباراة.

وأشارت إلى أن جبل طارق خصم جديد على التصفيات، ولن يسبب غياب هالاند عن المباراة أزمة لمنتخب النرويج، ولكن سيكون من المهم تواجده في مباراة السبت أمام تركيا في مالقة بإسبانيا، بسبب قيود كورونا التي تفرضها الحكومة النرويجية.

ويعتبر المهاجم النرويجي أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث حقق هذا الأمر خلال 14 مباراة فقط بالبطولة العريقة، كما أصبح أيضا أصغر لاعب يقوم بهذا الأمر، بعمر 20 عاما و231.

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