التحالف الدولى ينفذ 133 ضربة جوية ضد داعش فى العراق

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات التحالف الدولي نفذت خلال الأيام العشرة الماضية 133 ضربة جوية ضد مواقعِ تنظيم داعش في جبال قره جوغ بالموصل شمالي العراق.وذكر بيان خلية الإعلام الأمني وفقا لما نقلته وسائل اعلام عراقية اليوم الأحد: "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة أيام الماضية في جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".وتابع: "أسفرت عن تدمير 61 وكرًا و24 كهفًا، وقتل عدد من الإرهابيين وسننشر لاحقًا النتائج الكاملة للعملية، بعد القيام بعملية البحث والتفتيش في المناطق التي شملتها هذه الضربات".