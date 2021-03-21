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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تتهم بريطانيا بانتهاك التزامات المعاهدة النووية

الأحد 21/مارس/2021 - 05:29 ص
أندريه كيلين
أندريه كيلين
وكالات
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اتهم السفير الروسي لدى بريطانيا حكومة لندن بانتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة النووية الدولية لقيامها برفع سقف مخزونها من الرؤوس الحربية النووية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال أندريه كيلين، إن الإعلان في المراجعة المتكاملة للسياسة الخارجية والدفاعية عن رفع الحد الأقصى من 180 رأسا حربيا إلى 260 رأسا كان بمثابة "مفاجأة كبيرة"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وفي مقابلة مع برنامج "سواربريك أون صنداي" على قناة إل بي سي، قال إن المراجعة لم تقدم أي مبرر لوصفها روسيا بأنها "تهديد حاد" وأن العلاقة السياسية بين لندن وموسكو الآن "شبه ميتة".

وأعرب كيلين عن استيائه من قرار رفع الحد الأقصى للمخزون النووي، قائلا إن ذلك ينتهك بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - وهو ادعاء نفته الحكومة البريطانية.

وقال كيلين إن الادعاءات بأن روسيا تمثل تهديدا للمملكة المتحدة "تُختزل" في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال في سالزبوري، والذي قال إنه يفتقر إلى "حقيقة أو المعلومات" وكان "كله خاطئ".

وقال إن موقف الحكومة البريطانية "دمر" بشكل فعال معظم العلاقات مع روسيا.

وردا على تصريحات السفير، قال متحدث باسم الحكومة: "إن المراجعة المتكاملة تحدد رؤية الحكومة لدور المملكة المتحدة في العالم حتى عام.2030

وأضاف "إن تحديث وتعزيز أمن المملكة المتحدة والردع النووي هو جزء أساسي من هذا ويمكننا حماية أنفسنا وحلفائنا في الناتو بشكل أفضل من خلال استمرار عمل الحد الأدنى من قوة الردع النووي المستقل والموثوق به".

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