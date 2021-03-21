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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اغتيال مرشحة للانتخابات البلدية جنوب المكسيك

الأحد 21/مارس/2021 - 05:25 ص
اغتيال مرشحة للانتخابات
اغتيال مرشحة للانتخابات
وكالات
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اغتيلت مرشحة للانتخابات البلدية المقبلة في المكسيك، في ولاية أواكساكا بجنوب البلاد، على ما أعلنت السلطات المحلية وحزب محافظ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قالت شرطة أوكوتلان دي موريلوس، إن إيفون جاليجوس قتِلت بالرصاص على يد مجموعة مهاجمين لاذوا بالفرار، فيما أصيب رجل كان برفقتها.

وقال ماركو كورتيس، رئيس حزب العمل الوطني: «ندين بشدة مقتل مرشحتنا إيفون جاليجوس كارينيو»، مطالبًا بإجراء تحقيق معمق، وبتحقيق العدالة، ومعاقبة المسؤولين.

كما دان حاكم أواكساكا الجريمة، بينما قال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقًا.

وستجرى الانتخابات في يونيو لتجديد مقاعد حكام ولايات عدة ورؤساء بلديات.

وبالإضافة إلى العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، تعرض مئات السياسيين للاعتداء أو القتل في هجمات تصاعدت خلال فترة الانتخابات.

واستنادًا إلى منظمة «إيتيليكت» الاستشارية، قُتل 55 سياسيًًا بين سبتمبر 2020 و5 مارس، بينهم 14 مرشحًا.

ومنذ ديسمبر 2006، عندما أطلقت الحكومة حملة ضد المخدرات، سجلت المكسيك أكثر من 300 ألف وفاة في أعمال عنف، وفقًا لبيانات رسمية.

وتسبق أعمال عنف سياسي عادة أي اقتراع في المكسيك خصوصًا على المستوي المحلي وتقوم بها عصابات لتهريب المخدرات في المنطقة.

ويتخذ العنف ضد السياسيين في أغلب الأحيان شكل القتل والخطف والتهديد ضد أفراد الأسرة وإحراق المنازل والابتزاز.

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