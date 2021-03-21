الصحة السعودية: قدمنا أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.وحسبما أفادت وكالة أنباء «واس»، أوضحت الوزارة أن إعطاء الجرعات تم عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.ودعت الوزارة المواطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.