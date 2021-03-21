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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق شواطئ ريو دى جانيرو الشهيرة بسبب كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:50 ص
شواطئ ريو دى جانيرو
شواطئ ريو دى جانيرو
وكالات
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أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن شواطئ ريو دي جانيرو ذات الشهرة العالمية تم إغلاقها أمام زائري ومرتادي الشواطىء؛ بسبب الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

وقالت البوابة «جي 1» الإخبارية، إن رجال الشرطة اتخذوا مواقعهم أمام شواطئ كوباكابانا وإيبانيما وبارا دا تيجوكا.

وقال رئيس البلدية إدواردو بايس: «إن استمرار الوباء يجعلنا في وضع أكثر صعوبة»، مضيفًا: «إما أن نكون على علم بذلك ونحترم الأرواح، أو سنعيش وضعًا لا يمكن السيطرة عليه في الأيام القليلة المقبلة».

وأعلن عن مزيد من الإجراءات لاحتواء الفيروس في الأسبوع المقبل، وتعد البرازيل الدولة الأكثر تضررًا جراء الجائحة، بعد الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العالم.

وسجلت البرازيل مؤخرًا أكثر من 90 ألف إصابة جديدة في غضون يوم واحد، ويتم تسجيل حوالي 3000 حالة وفاة يوميًا بسبب الفيروس.

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