الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 20 مارس ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج ولم يطرأ تغير على عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض وظلت ثماني حالات مثل اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90099 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.