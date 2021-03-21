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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة المخرج المغربى محمد إسماعيل عن عمر ناهز 70 عامًا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:03 ص
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
وكالات
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نعت نقابة المسرحيين وعاملي السينما والتلفزيون المغاربة، المخرج والسيناريست والمنتج المغربي محمد إسماعيل، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاما.

وكان الراحل إسماعيل قد خضع في فبراير الماضي لعملية جراحية بالقلب، وبانتظار عملية أخرى حال تحسن حالته الصحية، لكن القدر لم يمهله.

وولد إسماعيل في مدينة تطوان بشمال المغرب عام 1951 وتخرج من كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالعمل في التلفزيون عام 1974.

وقدم العديد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية كان من أبرزها "أوشتام" و"وبعد…" "وداعا أمهات" و"أولاد البلاد" و"إحباط" و"لا مورا.. الحب في زمن الحرب".

نعاه عدد من الفنانين المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل أمين بنجلون والمخرج محمد نظيف والناقد أحمد سيجلماسي.

ورثاه الصحفي والروائي المغربي عادل الزبيري، قائلا: "فقدت السينما المغربية أستاذا كبيرا، يدير بذكاء تحركات الكاميرا، ويزرع الثقة في الممثلين سواء المخضرمين من جيل الكبار، أو النجوم، أو الوجوه الجديدة التي يقدمها إلى الجمهور لأول مرة".

وأضاف "سيطل علينا المخرج المغربي محمد إسماعيل من مكانه في الأعالي ليتابع ما سيقدمه الآخرون من جديد للشاشة الكبيرة".

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