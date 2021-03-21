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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا.. آلاف المتظاهرين احتجاجا على تدابير مكافحة كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:02 ص
احتجاجات
احتجاجات
وكالات
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تظاهر الآلاف في شوارع بلدة ليستل في شمال سويسرا، للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا التي تسببت بإغلاق المطاعم وأماكن أخرى منذ عدة أشهر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تجمع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف شخص في البلدة الصغيرة الواقعة في كانتون بازل في ما وصفوه بأنه "احتجاج صامت".

ورفع المحتجون الذين لم يضع كثير منهم كمامات، لافتات قالت "كفى" و"اللقاح يقتل" و"دعوا الحب لا الخوف يرشدنا".

واتهم المحتجون الحكومة السويسرية باستخدام سلطات دكتاتورية لفرض القيود الرامية لكبح انتقال عدوى كورونا.

وقال منظمو الاحتجاج في ليستل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 14500 نسمة، في بيان لهم، "إنهم يتوقعون مشاركة قرابة 5000 شخص، لكنهم حضوا المزيد على الانضمام".

واعتبروا في بيانهم الذي أصدروه قبل التجمع، أن "الحكومة السويسرية أخذت البلاد رهينة منذ أكثر من عام".

وأضافوا: "نحن ذاهبون إلى ليستل لنقول للناس إنه حان وقت إنهاء التدابير". وتابعوا: "هذه التدابير لا جدوى منها..من أجل حماية واحد بالمئة من الأشخاص المعرضين للخطر، يدمرون حياة 99%".

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