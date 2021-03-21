رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة وكندا تبدآن مناورات عسكرية بالقطب الشمالى

الأحد 21/مارس/2021 - 04:01 ص
مناورات عسكرية
مناورات عسكرية
وكالات
طباعة
بدأت الولايات المتحدة وكندا تدريبات دفاع جوي مشتركة في القطب الشمالي، وفق ما أعلنه ممثلو القيادة المشتركة للدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ستجري المناورات فوق مناطق القطب الشمالي الكندية وستستمر حتى 26 مارس.

وأنشأت الولايات المتحدة والقوات الجوية الكندية قيادة مشتركة منذ أكثر من 60 عاما، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى منع الطائرات الأجنبية وصواريخ "كروز" من دخول المجال الجوي للبلدين.

وكان الجنرال جلين فانهيرك، رئيس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، أعرب عن قلقه إزاء "الوتيرة القياسية منذ الحرب الباردة" لتحليق الطيران الروسي بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية في العام الماضي، والمناورات الروسية في منطقة القطب الشمالي والمحيط الهادئ".

واعتبر فانهيرك أن "روسيا تمثل تهديدا دائما للولايات المتحدة وكندا وتبقى أكبر تحد أمام الدفاع عن بلادنا"، مشيرا إلى أن "القادة الروس يسعون لتقويض نفوذنا وإحكام هيمنتهم في المنطقة واستعادة وضع الدولة العظمى".

موضوعات متعلقة

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

بعد التوتر بين موسكو وواشنطن.. أبرز 6 دول تعزز روسيا نفوذها داخلها


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة طبية: القليل من التوتر فى يومك قد يفيد عقلك!!

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

«أس»: لوف بدأ يتعلم الإسبانية تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد

بسبب كورونا.. هالاند قد يغيب عن مباراة النرويج أمام جبل طارق

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

«قصة الثانوية العامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين