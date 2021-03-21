إيطاليا تبدأ اختبارات«سبوتنيك V» ضد كورونا.. قريبًا

أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينجاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبًا اختبارات للقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال دزينجاريتي، في تصريح صحفي: «سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V في معهد سبالانتساني».وأضاف إقليم لازيو الإيطالي: «هذا خبر ممتاز، وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات».والجمعة، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارًا انفراديًا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.