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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات واعتقالات خلال مسيرة مناهضة للإغلاق العام في لندن

الأحد 21/مارس/2021 - 03:05 ص
اشتباكات بين الشرطة
اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومحتجين
وكالات
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وقعت اشتباكات بين الشرطة البريطانية ومحتجين مناهضين للعزل العام جراء كورونا، خلال مسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كورونا، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف".

وأطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة.

وتحظر قواعد فيروس كورونا في بريطانيا التجمع لغرض الاحتجاج، لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي.

وتعرضت الشرطة لانتقادات لاستخدامها أساليب عنيفة لتفريق وقفة احتجاجية في الهواء الطلق لسارة إيفيرارد البالغة من العمر 33 عاما في 13 مارس الحالي، ووجهت لرجل شرطة اتهامات بخطفها وقتلها.

وبعث أكثر من 60 نائبا بريطانيا برسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل، طالبوا فيها السماح بالاحتجاجات أثناء العزل العام.

وقالوا إنه "يجب عدم اعتبار المشاركة في مظاهرة جريمة جنائية".

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