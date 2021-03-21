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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الكويتى يدخل الحجر الصحى بعد لقائه رئيس وزراء باكستان المصاب بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:02 ص
أحمد الناصر الصباح
أحمد الناصر الصباح
وكالات
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أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن وزير الخارجية أحمد الناصر الصباح، والوفد المرافق له إلى إسلام آباد، دخلوا عزلا صحيا، بعد إعلان رئيس وزراء باكستان عمران خان عن إصابته بكورونا.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الناصر والفريق الدبلوماسي المرافق له، سيستمرون بالقيام بمهامهم خلال فترة الحجر، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية.

يذكر أن الناصر التقى خان في زيارة رسمية، وعاد إلى الكويت فجر أمس السبت.

وكان وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان، أعلن إصابة خان بفيروس كورونا.

وأشار سلطان إلى أن "الفحص كشف عن إصابة رئيس الحكومة بالفيروس"، مضيفا أن "خان عزل نفسه في المنزل".

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