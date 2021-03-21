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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاريس تهنئ أول امرأة تتولى الرئاسة فى تنزانيا

الأحد 21/مارس/2021 - 04:48 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
وكالات
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هنأت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة تنزانيا سامية حسن بتوليها منصبها، والتي تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" توجهت هاريس، وهي أول امرأة وأول أمريكية سمراء وأول أمريكية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، بالتهنئة وقالت: "أبعث بأطيب التمنيات لسامية حسن صلوحي بعد أدائها اليمين رئيسة جديدة لتنزانيا وهي أول امرأة تتولى المنصب".

وأضافت: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل معكم لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأدت حسن، نائبة الرئيس منذ 2015، اليمين أمس الجمعة بعد وفاة رئيس البلاد جون ماجوفولي.

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