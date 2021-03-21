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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 1347 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:33 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1347 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 217933، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1215.

وأوضح السند أن هناك 230 حالة تتلقى حاليا الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1386 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 202208 حالات.

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