فاطمة الحصي: أمي باقية فى داخلى فالأمهات لا تموت

تحتفي مصر اليوم بأعياد الأمومة، وهو الاحتفال الذي ظهر مطلع القرن الفائت.ويأتي ذلك بغرض تكريم للأمهات وللأمومة من قبل الدول والمؤسسات، وفي عالمنا العربي وقع اختيار 21 مارس ليكون عيد الأم، وعن الأم وعيدها اختارت "الدستور" أن يكتب مبدعينا رسائل تعبر عن الامتنان والمحبة لأمهاتهم في عيد الأم، وكتبت الكاتبة والأكاديمية فاطمي الحصي رسالتها إلى والدتها تقول فيها:حين جاوز الخمسين كتب الشاعر الفلسطيني محمود درويش "أحن إلى خبز أمي"، ووصف الأبنودي نفسه بأنه ابن أمه؛ ذاك الوصف الذي يعتبره البعض سب وقذف تفاخر به الأبنودي. ولما أكمل الشاعر وديع سعادة السبعين كتب معبرا عن حنينه لأمه قائلا:(أميوضعَتْ آخرَ نقطةِ ماءٍ في دَلْوِها على الحَبَقَةونامت قُرْبَهاعبَرَ القمرُ وجاءتِ الشمسوظلَّتْ نائمةالذين كانوا يسمعونَ صوتَها كُلَّ صباحلفنجانِ قهوةلم يسمعوا صوتَهانادوها من سُطَيْحاتهم، نادوها من الحقوللم يسمعوا صوتهاوحينَ جاؤواكانت نقطةُ ماءٍ لا تزالُتَرْشَحُ من يدِها وتزحفُإلى الحبقة)وأشارت الكاتبة إلى أن "الشاعر الكبير نزار قباني كتب: (طفت الهند، وطفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر، وتحمل في حقيبتها إليّ عرائس السكر، وتكسوني إذا أعرى، وتنشلني إذا أعثر، أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر... فكيف يا أمي غدوت أبًا ولم أكبر؟).وتابعت الكاتبة: "الدهشة والمحبة والاحترام هى مشاعر تغمرني حين أستمع أو أقرأ كلمات تعبر عن الحنين الجارف للأم، خاصة ممَن تجاوزوا سن الأربعين، يدهشني أن تحتل صورة الأم مكانة متميزة بأعماق كل إنسان مهما كان عمره ومهما كان مركزه، صورة ذات هيبة وإجلالٍ، يحيطها بكثير من الحب والتقديس، بأعماقه صورتها واضحة المعالم جلية، لا تتجعد يداها، ولا تنكمش بشرتها، ولا يترهل جلدها، لا تشيب مهما مرت الأيام، تظل هى في الأعماق كما هى دائما: الرمز؛العطاء؛ الحنان، الهبة والرحمة من الرحمن".ولفتت الكاتبة "أعجبتني صياغة جبران خليل جبران لتصوره عن أمه حين قال: "أمي أجمل ثلاث نساء في العالم؛ أمي وظلها وانعكاس مرآته"؛ ولما رحلت عن الدنيا قال: "كنت أحتاج أن أشعر بقلبك معي.. لا أكثر. ويبدو أن هذه العبارة هى إجابة سؤالي حول حنين الكبار لأمهاتهم!"وأكدت الكاتبة "عن نفسي: أمي هى ربة مقدسة بداخلي، كثيرا ما أظبط أصابعي وهى تقلدها في مداعبة خصلات شعري كما كانت تفعل بحركاتٍ لطيفة وهى تهدهد رأسي على ركبتيها، أحمل بقلبي حسرةَ دائمة لا ترحل أبدا لفقدي إياها في مارس ٢٠١٥، ولكن عزائي أني فقدتُ جسدها فقط، ولأن روحها تظل دوما تحيطني وترعاني، لا تتسرسب من داخلي أبدا، هى متوجةَ على عرش قلبي تضمني عندما ألجأ إليها، وتطبطب على قلبي حين تشعر بتعاسته فتمسح دمعي وتهدهدني كعادتها في لحظات ضعفي."وختمت: "أمي باقية بداخلي، روحها روحي، وقلبي قطعة من شغاف قلبها الرقيق، الأمهات لا تموت".