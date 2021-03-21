مسرح السلام يستضيف العرض المسرحى «قواعد العشق 40» لمدة 3 أسابيع

يستضيف مسرح السلام بالقصر العيني، على خشبته العرض المسرحي (قواعد العشق 40)، لموسم خامس يبدأ من اليوم الأحد، ويستمر عرضه ثلاثة أسابيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي الأمن بين الجمهور.وقدمت مسرحية (قواعد العشق 40) على مدار خمس سنوات متتالية، حققت خلالها حضور جماهيري كبير، وأعلى إيرادات تخطت حاجز المليون جنيه عام 2017، وعبر السنوات الأربعه الماضية اقتربت إيراداته من المليون الثانية.والمسرحية مأخوذة عن رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثها حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي، دراما تورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، وشارك في الكتابة - أيضا - ياسمين إمام وخيري الفخراني، وبطولة الفنانين بهاء ثروت، وفكري سليم، وفوزية، وسمر الشاذلي، وهاني عبدالحي، وأحمد مجدي، ودينا أحمد، وإيهاب بكير، وياسر أبوالعينين، والمنشد سمير عزمي.وبمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، وديكور مصطفى حامد، وأزياء مها عبدالرحمن، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، وإنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح.