«بونو» حارس إشبيلية يسجل هدفا ويقود فريقه للتعادل مع بلد الوليد

قاد الحارس المغربي ياسين بونو، فريقه إشبيلية الإسباني لتحقيق تعادل مثير مع مضيفه بلد الوليد بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم فابيان أوريلانا بهدف لبلد الوليد من ضربة جزاء في الدقيقة 44، قبل أن يسجل ياسين بونو هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة الأخيرة للقاء.جاء هدف ياسين بونو، بعدما ترك مرماه في الدقيقة الأخيرة، ليؤازر زملاءه، ويزيد من عدد لاعبي إشبيلية، في ضربة ركنية، لينجح في تسجيل هدف قاتل.ورفع التعادل رصيد إشبيلية إلى 55 نقطة في المركز الرابع لجدول الليجا الإسبانية، كما ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر.وفي مباراة أخرى أقيمت بالجولة ذاتها، تعادل هويسكا مع ضيفه أوساسونا بدون أهداف.