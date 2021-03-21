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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إجراء البروفة الأخيرة لـ«الطوق والإسورة» للعرض ببيت السحيمى

الأحد 21/مارس/2021 - 01:08 ص
بيت السحيمى
بيت السحيمى
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يجري أبطال العرض المسرحي المتفرد "الطوق والإسورة" بروفات أخيرة للمسرحية؛ استعدادا لعرضها على المسرح المكشوف ببيت السحيمي بشارع المعز، اعتبارا من غد الإثنين، ويستمر حتى 31 مارس الجاري.

و"الطوق والإسورة" من العروض المسرحية المهمة التي قدمها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار عرضها السنوات الماضية، وحصلت على عدة جوائز من مهرجانات محلية ودولية، ويعتبر أول عمل مصري يفوز بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي كأفضل عرض مسرحي عربي في الدورة الـ"11"من مهرجان المسرح العربي، بالإضافة إلى جائزة أفضل عرض متكامل من مهرجان "أيام قرطاج" المسرحية بتونس.

والمسرحية مأخوذة عن رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله، وتدور أحداثها في صعيد مصر، حيث يصور العرض الأسرة الفقيرة التي تعاني الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وإخراج ناصر عبد المنعم، ودراما تورج الدكتور سامح مهران.

والعرض المسرحي بطولة: فاطمة محمد علي، ومحمود الزيات، ومارتينا عادل، وأحمد طارق، وأشرف شكري، وشريف القزاز، وشبراوي محمد، ومحمد حسيب، وسارة عادل، وإيمان حسين، وفرح حاتم، ونائل علي، غناء كرم مراد، وأزياء نعيمة عجمي، ورؤية موسيقية جمال رشاد، ونحت أسامة عبد المنعم.

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