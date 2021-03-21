رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوستن: بايدن لم يحدد توقيت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

الأحد 21/مارس/2021 - 06:54 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
وكالات
طباعة
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس جو بايدن لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توقيت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء تصريح أوستن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وفي جوابه عن سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي يفكر في تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان حتى شهر نوفمبر، قال أوستن: "أنا على دراية بالتقارير التي تقول إن الرئيس اتخذ قرارا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر... على حد علمي، لم يتخذ الرئيس قرارا، ولم يدلي بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب في القوات".

وكانت شبكة "إن بي سي" أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الإبقاء على قوات بلاده في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل بدلا من شهر مايو وهو الموعد المحدد في الاتفاق مع "طالبان".

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن بايدن خلال المناقشات مع فريقه للأمن القومي كان يعارض مساعي وزارة الدفاع للإبقاء على القوات في أفغانستان ما بعد الـ1 من مايو المقبل، ولكن تم إقناعه بدراسة تأجيل الانسحاب 6 أشهر.

وقال المصدر إن "بايدن يريد الانسحاب"، لكن المسؤولين في البنتاجون قالوا له إنه من المستحيل التنبؤ بالعواقب في حال انسحاب جميع القوات.

يذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا في عام 2020 على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات الحركة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لمهاجمة المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

بعد التوتر بين موسكو وواشنطن.. أبرز 6 دول تعزز روسيا نفوذها داخلها

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة طبية: القليل من التوتر فى يومك قد يفيد عقلك!!

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

«أس»: لوف بدأ يتعلم الإسبانية تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد

بسبب كورونا.. هالاند قد يغيب عن مباراة النرويج أمام جبل طارق

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

«قصة الثانوية العامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين