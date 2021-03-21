أوستن: بايدن لم يحدد توقيت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس جو بايدن لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توقيت انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء تصريح أوستن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي.وفي جوابه عن سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي يفكر في تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان حتى شهر نوفمبر، قال أوستن: "أنا على دراية بالتقارير التي تقول إن الرئيس اتخذ قرارا بإبقاء القوات هناك حتى نوفمبر... على حد علمي، لم يتخذ الرئيس قرارا، ولم يدلي بأي تصريحات حول الوقت الذي تنسحب في القوات".وكانت شبكة "إن بي سي" أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس الإبقاء على قوات بلاده في أفغانستان حتى نوفمبر المقبل بدلا من شهر مايو وهو الموعد المحدد في الاتفاق مع "طالبان".ونقلت القناة عن مصدر قوله إن بايدن خلال المناقشات مع فريقه للأمن القومي كان يعارض مساعي وزارة الدفاع للإبقاء على القوات في أفغانستان ما بعد الـ1 من مايو المقبل، ولكن تم إقناعه بدراسة تأجيل الانسحاب 6 أشهر.وقال المصدر إن "بايدن يريد الانسحاب"، لكن المسؤولين في البنتاجون قالوا له إنه من المستحيل التنبؤ بالعواقب في حال انسحاب جميع القوات.يذكر أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا في عام 2020 على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات الحركة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لمهاجمة المصالح الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة.