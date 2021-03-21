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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: مقتل 8 أطفال وإصابة 33 آخرين فى حرب اليمن هذا الشهر

الأحد 21/مارس/2021 - 01:36 ص
حرب اليمن
حرب اليمن
وكالات
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ذكرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "يونيسف" أن تصاعد القتال في اليمن ألقى بظلال وخيمة على الأطفال هذا الشهر، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 منهم على الأقل وإصابة 33 آخرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرنس برس" قال ممثل المنظمة في اليمن، فيليب دوميل، إن الضحايا سقطوا في عدة مناطق بينها محافظتا تعز والحديدة، حيث تصاعدت حدة القتال بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والمقاتلين الحوثيين المؤيدة من إيران، مشيرا إلى أن عدد القتلى يمكن أن يكون أعلى.

وأضاف دوميل: "ندين بأقسى العبارات هذه الهجمات. يدفع الأطفال والأسر في كثير من الأحيان ثمنا باهظا لاحتدام الصراع من حولهم".

وأوضح المسؤول الأممي أن بعض الهجمات استهدفت مدرسة ومستشفى في تعز، ولم يشر إلى الجهة المسؤولة عن الهجمات.

وقال دوميل إن أطفالا أصيبوا أيضا في هجمات بمحافظات أخرى منها محافظة مأرب بوسط البلاد والتي يحاول الحوثيون استعادتها من القوات الحكومية.

ويتوقع أن يؤدي هجوم الحوثيين على مأرب إلى نزوح 385 ألف شخص على الأقل، حيث جرى إخلاء 4 مخيمات للنازحين في المحافظة منذ بدء الهجوم في وقت سابق في فبراير، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني، في الصراع الذي خلف، حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

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