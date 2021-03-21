إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الوزيرة: "بعد أن ظهرت علي أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".