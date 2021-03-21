منظمة فرنسية تعلن إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" الفرنسية غير الحكومية، عن قيام فريق سفينة "أوشن فايكينج" التابع لها بإنقاذ 106 أشخاص بينهم قصّر، قبالة سواحل ليبيا في مهمته الثانية لفصل الشتاء.ولفتت المنظمة إلى أن "عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا".وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين".ولفتت المنظمة إلى أنها "أنقذت الخميس الماضي 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال ورضيع يعاني من الجفاف، وقد أصبحوا بمنأى عن الخطر".