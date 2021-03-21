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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة فرنسية تعلن إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:37 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" الفرنسية غير الحكومية، عن قيام فريق سفينة "أوشن فايكينج" التابع لها بإنقاذ 106 أشخاص بينهم قصّر، قبالة سواحل ليبيا في مهمته الثانية لفصل الشتاء.

ولفتت المنظمة إلى أن "عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت قاربا مطاطيا منكوبا".

وأشارت إلى أنه "تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين".

ولفتت المنظمة إلى أنها "أنقذت الخميس الماضي 10 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال ورضيع يعاني من الجفاف، وقد أصبحوا بمنأى عن الخطر".

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