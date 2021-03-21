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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عن شوارع القاهرة وتاريخها وسبب تلك المسميات ودوافعها وتاريخ التسمية، صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب " شوارع لها تاريخ" سياحة في عقل الأمة . للكاتب الصحفي عباس الطرابيلي ، المؤلف يقع في 294 صفحة من القطع المتوسط وصدره المؤلف بالقول ( شوارع أي مدينة كتاب مفتوح يروي تاريخ هذه المدينة ن وربما تاريخ الوطن كله. واللافتات التي تحمل أسماء الشوارع في صفحات هذا الكتاب كما يقول الحكاء عباسس الطرابيلي، هناك ثمة اتفاق غير معلن دائما، ولا مطروح بين العنوان أو اسم الشارع. وهذا لأن الشوارع خير شاهد حي على

المصرية اللبنانية تصدر «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلى

الأحد 21/مارس/2021 - 12:58 ص
عباس الطرابيلي
عباس الطرابيلي
حسين عبد الرحيم
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صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "شوارع لها تاريخ.. سياحة في عقل الأمة" للكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، حيث يقع الكتاب في 294 صفحة من القطع المتوسط وصدره المؤلف بالقول (شوارع أي مدينة كتاب مفتوح يروي تاريخ هذه المدينة، وربما تاريخ الوطن كله".

ويقول الحكاء عباس الطرابيلي، إن هناك ثمة اتفاق غير معلن دائما ولا مطروح بين العنوان أو اسم الشارع، وهذا لأن الشوارع خير شاهد حي على التاريخ، الكتاب يطرح الدعوة للغوص في أعماق التاريخ ويشرح للناس أو القارئ تاريخ صاحب كل شارع، ولماذا وضع وما هي الأولويات التي فضلها المؤلف للبدء في تقديم أو تأخير أو حتى تفضيل شارع على آخر، أو رمز أو اسم تاريخي أو رمزي كان له الأولوية في تصديره.

ومن متن الكتاب يؤكد الكاتب بالقول والتعليل وشرح الفكرة منذ البداية، "في مصر لم تكن هناك أسماء للشوارع حتى عهد محمد علي باشا. بل كانت هناك أحياء أو مناطق تحمل أحيانًا اسم القبيلة التي عاشت فيها في البداية.. أو منطقة يتجمع فيها أرباب حرفة معينة، أو صنعة، وأحيانًا تحمل اسم صاحب قصر كبير أقيم في منطقة ما مثل (عابدين الذي حمل اسم عابدين بك، وانتهى قصر عابدين بك القديم، ولكن بعد أن حفر اسمه على حي وميدان بالكامل لم يزل عامرا حتى الآن.

عباس الطرابيلي مؤلف الكتاب عاشق للصحافة منذ كان طالبا بالمرحلة الابتدائية وهو من مواليد محافظة دمياط ومع ظهور عشقه للتاريخ احترف الصحافة منذ عام 1959 بدار "أخبار اليوم" بعد ان اختاره مصطفى أمين للعمل بالجريدة كمحرر للصناعة والبترول.

ساهم في العام 1972 في إنشاء أول صحيفة يومية بدولة الإماررات العربية المتحدة، وساهم في إنشاء أول صحيفة معارضة نن حزب الوفد عام 1984 مع الراحل مصطفى شردي ثم أنشأ جريدة الوفد اليومية في العام 1987 إلى أن أصبح رئيسًا لتحريرهما، ولمدة تزيد عن عشر سنوات يكتب مقالا يوميا بجريدة الوفد منذ العام 1987 عنوانه "هموم مصرية"، وكذلك مقاله بجريدة "المصري اليوم" بعنوان "لكل المصريين".

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