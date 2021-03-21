بعد إصابته بكورونا.. رسالة من أمير قطر لرئيس وزراء باكستان

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن تمنياته بالشفاء لرئيس وزراء باكستان، عمران خان، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال أمير قطر: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان".وكانت باكستان أعلنت إصابة رئيس وزرائها عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الصيني ضد الفيروس.