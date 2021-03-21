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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إصابته بكورونا.. رسالة من أمير قطر لرئيس وزراء باكستان

الأحد 21/مارس/2021 - 12:58 ص
تميم
تميم
وكالات
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أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن تمنياته بالشفاء لرئيس وزراء باكستان، عمران خان، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال أمير قطر: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان".

وكانت باكستان أعلنت إصابة رئيس وزرائها عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه الجرعة الأولى من التطعيم باللقاح الصيني ضد الفيروس.

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