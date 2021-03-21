روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

سمحت السلطات الروسية لطلاب مجموعة من الدول الأجنبية، بينها 3 عربية، للعودة إلى روسيا بهدف مواصلة الدراسة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، في بيان أصدرته، إن الحكومة أصدرت تصريحًا للطلاب الأجانب بالعودة إلى روسيا لمواصلة الدراسة وفقا للقواعد التي حددتها وزارة العلم والتعليم العالي.وشددت الهيئة أن هذا السماح يخص مواطني الدول التي تعتبر الأوضاع الوبائية فيها آمنة وفقا لتقديرات السلطات الصحية الروسية.وتشمل قائمة هذه الدول كلا من قطر والإمارات وأبخازيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام واليونان والهند وكازاخستان قرغيزستان وكوبا وجمهورية مالديف وجذر سيشال وصربيا وسنغافورا وتنزانيا وتركيا وفنلندا وسويسرا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية واليابان