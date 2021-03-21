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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:19 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 185 وفاة و35327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 92167، والإصابات إلى 4252022 حالة.

وبدأ ما يقرب من ثلث الفرنسيين، عزلًا عامًا يستمر شهرًا وسط شعور الكثيرين بالتعب والارتباك؛ بسبب القيود الأخيرة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الإجراءات الجديدة يوم الخميس بعد قفزة في حالات العدوى في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

والقيود الجديدة أقل صرامة من قيود العزل العام في ربيع 2020، وفي نوفمبر من العام ذاته، ما أثار مخاوف من ألا تكون فعالة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن يوم الخميس فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد، وذلك بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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