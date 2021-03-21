تونس تستقبل 30 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V»

أعلنت السلطات التونسية عن وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد.وأكدت عضو اللجنة الوطنية التونسية للتطعيم أحلام نزار في تصريح لراديو "موزاييك"، وصول 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" لمخازن وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذه الكمية ستخصص لتطعيم 15 ألف شخص من العاملين في القطاع الصحي.وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مارس الحالي، بعد أن حصلت على 30 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.وأعلنت وزارة الصحة عن تخصيص 25 مركزا جهويا للقيام بعملية التطعيم وسيكون الانطلاق بتطعيم العاملين في قطاع الصحة المباشرين للمرضى والمصابين بالفيروس والمسجلين بالمنصة الإلكترونية "Evax".وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تهدف من هذه الحملة إلى تلقيح 50٪ من سكان البلاد.