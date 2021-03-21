ممثلوا السياحة الأوكرانية: نعمل على مضاعفة أعداد السائحين يوليو المقبل

أكد ممثلو وكالات السفر والسياحة في السوق الأوكراني إلى خطتهم لمضاعفة أعداد السائحين الأوكران الوافدين إلى مصر منذ بداية استئناف حركة السياحة إليها في يوليو الماضي وخاصة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.جاء ذلك خلال زيارتهم التعريفية لمدينة الغردقة على هامش ورشة العمل التي نظمها أحد منظمي الرحلات الأوكرانيين تحت عنوان "Emotions of Egypt" وتم خلالها عقد عدد من اللقاءات المهنية مع الجانب الأوكراني لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال السياحة وتعزيز سبل وآليات ترويج المقصد السياحي المصري داخل أوكرانيا.وكان بحضور المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونحو 150 ممثل عن وكالات السفر والسياحة في السوق الأوكراني.كما أثنوا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لضمان رحلة آمنة لزائريها، مؤكدين أن اتباع وتطبيق تلك التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تتوافق مع معايير وتعليمات منظمة الصحة العالمية تبشر بالعودة السريعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.جدير بالذكر أن السوق الأوكراني يُعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية وخاصة خلال أزمة كورونا في عام 2020، إذ يعد من أولى الأسواق التي شهدت معدلات تدفق سياحي كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في يوليو الماضي.