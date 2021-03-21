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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا:21061 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 03:47 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29 ألفا و959 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و992 ألفا و694 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و807 آلاف و572 شخصا، بعد تسجيل 18815 حالة شفاء جديدة.

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