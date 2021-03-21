تركيا:21061 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة - في بيان - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29 ألفا و959 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و992 ألفا و694 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و807 آلاف و572 شخصا، بعد تسجيل 18815 حالة شفاء جديدة.