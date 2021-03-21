فوز برايتون على نيوكاسل 3-0 فى الدورى الإنجليزى

حقق برايتون انتصارًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ملعب "فالمر"، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.سجل ثلاثية برايتون كل من: لياندرو تروسارد في الدقيقة 45 وداني ويلبيك في الدقيقة 51 ونيال موباي بالدقيقة 68.الفوز هو السابع هذا الموسم لبرايتون؛ ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تكبد نيوكاسل الهزيمة الخامسة عشر في الدوري؛ ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.