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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات المسلحة العراقية تعلن تدمير 61 وكرا لداعش فى نينوى

الأحد 21/مارس/2021 - 01:13 ص
اللواء يحيى رسول
اللواء يحيى رسول
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عن تدمير 61 وكرًا و24 "كهفًا" بجبال "قره جوغ" في نينوى، خلال 10 أيام.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال (قره جوغ) ضمن قاطع عمليات نينوىاسفرت عن تدمير 61 وكرًا و24 كهفًا، وقتل عدد من الارهابيين".

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